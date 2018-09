Stop Euro 4: nasce una pagina Facebook di protesta

Dopo le polemiche per il divieto di circolazione dei mezzi Euro 4 Diesel, che entrerà in vigore anche a Parma a partire dal 1 ottobre, è nata anche una pagina Facebook per protestare contro il provvedimento che impone lo stop alle auto alimentate a diesel. La pagina si chiama Pro Euro 4 Diesel e raccoglie le testimonianze dei tanti parmigiani che tra pochi giorni avranno un'auto 'irregolare' per le nuove normative contro l'inquinamento.

Ecco la prima. "La mia jeep cherokee che mi accompagna da 10 anni, dal 1 ottobre non potrà circolare in città, perché ritenuta inquinante nonostante la normativa europea indichi come scadenza il 2020. Io ho due figlie ed un cane doberman, ed è l'unica macchina in casa che possa trasportarci tutti e 5. Chi vuole condividere con me le proprie esperienze? Questa pagina è libera purchè sia solo un libero scambio di immagini ed opinioni, non saranno accettati insulti, parolacce, offese o qualunque alterazione dei toni. Se qualcuno vuole collaborare allo sviluppo della pagina, si faccia avanti".