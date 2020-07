Strada del Lino: al via gli interventi di macinatura

Partiti i lavori di macinatura di 1,5 chilometri di Strada del Lino, nel tratto che va da Frescarolo al Comune di Polesine Zibello. L’intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza della strada, il cui asfalto era ammalorato e presentava buche profonde e pericolose. La strada è ora “strada bianca”, con la stabilizzazione del fondo stradale grazie alle operazioni di fresatura, livellatura, baulatura e bagnatura, che permettono di compattare il fondo stradale e ridurre la presenza di polvere. “Quest’ultima - spiega l’assessore Gianarturo Leoni - non si può totalmente evitare, ma grazie a queste operazioni si assicura la sicurezza della strada e la percorribilità. Seguirà, anche se non in tempi brevi, l’asfaltatura del tratto stradale che necessita di stabilizzarsi prima di procedere.I lavori - prosegue - si inseriscono all’interno dei progetti di riqualificazione e di manutenzione stradale che la nostra Amministrazione sta portando avanti, nel frattempo proseguono le operazioni di asfaltatura in altre zone del Comune”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.