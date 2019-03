Stu Pasubio, la Procura fa ricorso contro il proscioglimento di Pizzarotti

La Procura di Parma ha presentato ricorso contro il proscioglimento del sindaco Federico Pizzarotti, dell'ex Commissario Ciclosi e di altri quattro ex consiglieri di amministrazione della società partecipata dal Comune Stu Pasubio. Il Gup aveva deciso il non luogo a procedere per gli indagati, accusati di turbativa d'asta. La Procura invece non è di questa opinione ed ha presentato ricorso contro la decisione, chiedendo di procedere contro il primo cittadino, il commissario e i consiglieri.