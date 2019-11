Stu Pasubio, Pizzarotti prosciolto anche in appello: "La Giustizia arriva lenta ma arriva"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è stato prosciolto anche in appello dall'accusa di turbativa d'asta per quanto riguarda la vendita delle quote della Stu Pasubio. Ecco il suo commento su Facebook:

"Ancora una volta la giustizia ha fatto il suo corso. Sono stato prosciolto anche in appello dall'accusa di turbativa d'asta per la vendita delle quote di Stu Pasubio. La Giustizia arriva lenta, ma arriva sempre.

Grazie alla vendita di quelle quote, ricordo, liberammo Parma dai suoi primi 40 milioni di euro di debiti, che pesavano sulle spalle di tutti i parmigiani e mettevano il Comune a rischio default. Dopo quegli anni difficili Parma è tornata a essere una città sana e produttiva.

Spesso ci si scorda di quanta responsabilità gravi sulle spalle di un sindaco. E spesso si dimentica che tutto quel che si fa, nel bene o nel male, lo si fa a fin di bene per la propria città. Avanti sempre, con onestà, il sorriso e la passione".