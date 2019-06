Studenti di Biotecnologe in visita alla Bormioli Pharma di Castelguelfo

Nell’ambito delle attività di scambio tra il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma e le aziende del territorio, nei giorni scorsi quaranta studenti del corso di laurea magistrale in Biotecnologie Genomiche, Molecolari e Industriali, accompagnati dalla docente Roberta Pinalli, hanno visitato a Castelguelfo lo stabilimento dell’azienda Bormioli Pharma, specializzata nella produzione di packaging in vetro e plastica per il mercato farmaceutico.

Ad accoglierli lo staff Bormioli: il dott. Valerio Paganuzzi Product Design & Development Manager, e il dott. Cristian Bugatti, Trial and Validation Manager. La visita è stata preceduta da una presentazione dell’azienda da parte del dott. Bugatti. Agli studenti è stato illustrato il portfolio di prodotti dell’azienda, i principali polimeri lavorati (HDPE, LDPE, PP, PS, PET, ecc.) e le varie tecnologie di processo in uso, in particolare Injection Moulding (IM), Injection Blow Moulding (IBM), Injection Stretch Blow Moulding (ISBM) e Compression Moulding, Extrusion Blow Moulding. È seguita poi la visita allo stabilimento, dove gli studenti hanno potuto assistere al funzionamento delle macchine per la lavorazione della plastica tramite ISBM e IBM per la produzione di contenitori.

Gli studenti hanno apprezzato la visita allo stabilimento, ben integrata alle competenze acquisite nel corso dei loro studi, e hanno apprezzato anche la possibilità di venire a contatto con una realtà produttiva che potrebbe coinvolgerli in prima persona come giovani neolaureati quando si affacceranno al mondo del lavoro.