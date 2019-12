Studenti in azione per i diritti umani: flash mob in centro

Venerdì 6 dicembre, alla vigilia del 71° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, gli studenti e le studentesse di Parma saranno protagonisti in una nuova originale iniziativa di promozione dei diritti umani.

A partire dalle 9.30 gli studenti e le studentesse di sei scuole si distribuiranno lungo le strade che portano al centro della città per consegnare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Costituzione Italiana ai cittadini e negozianti che incontreranno invitando tutti a rispettare e promuovere i diritti umani. Altri studenti riprenderanno con i cellulari gli incontri.

Dopo la consegna della Dichiarazione Universale, tutti i partecipanti s’incontrano sotto i Portici del Grano dove, alle ore 11.30, si svolgerà un flash mob per i diritti umani.

La manifestazione sarà animata con grandi lettere di polistirolo che compongono la scritta: Diritti Umani.

L’iniziativa è uno degli eventi conclusivi del progetto di cittadinanza globale “Noi: Giovani Cittadini del Mondo” promosso e sostenuto dal Comune di Parma, in collaborazione con il Liceo Scientifico-Sportivo-Musicale "Attilio Bertolucci" e la Rete Scuole per la Pace, con il contributo della Regione Emilia Romagna. L'evento è organizzato in collaborazione con gli istituti scolatici: Liceo Classico "Gian Domenico Romagnosi", Liceo Scientifico "Giacomo Ulivi", Liceo delle Scienze Umane "Albertina Sanvitale", I.S.I.S.S. "Pietro Giordani", I.P.S.I.A. "Primo Levi" e il Coordinamento Nazionale degli Enti per la Pace e i Diritti Umani.