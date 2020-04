Sul pc oltre 4 mila foto e 300 video pedopornografici: arrestato 37enne

Aveva nel pc oltre 4 mila foto e 300 video pedopornografici e pornografici. Un 37enne parmigiano è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Parma che hanno trovato il materiale durante una perquisizione all'interno della sua abitazione, disposta dalla Procura della Repubblica di Parma. I militari del Nucleo Investigativo hanno sequestato il materiale, presente su alcuni supporti informatici: in particolare aveva 4.173 foto e 300 video. Nel suo computer portatile era anche installato un software di file sharing all'interno del quale erano in download oltre 900 file, alcuni dei quali di pornografia minorile. Il 37enne è stato accompagnato nel carcere di via Burla con le accuse di pornografia minoriel e detenzione di materiale pornografico.

