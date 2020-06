Suora di 102 anni sconfigge il coronavirus

Due suore di Parma, ultracentenarie, hanno superato l'emergenza Covid-19 ed ora, che l'emergenza sanitaria sta per vedere la fine, si trovano in buone condizioni di salute. La storia di Suor Bruna Begatti di 102 anni e di Suor Eurice Antichi di 106 anni, arriva dalla prima periferia di Parma. Le due sorelle della congregazione delle Piccole Figlie sono ospiti di Villa Chieppi. Mentre Suor Bruna Begatti è stata contagiata ed ha vinto la lotta contro il coronavirus Suo Eurice Antichi, di 106 anni, non è stata contagiata, nonostante i vari casi di positività all'interno della struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.