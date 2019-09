Gioca 5 euro e vince 66 milioni di euro: maxi vincita al Superenalotto a Basilicagoiano

Maxi vincita al Super Enalotto in provincia di Parma. Nel concorso di ieri, 17 settembre 2019, a Basilicagoiano, nel comune di Montechiarugolo è stato realizzato un "6" da 66,4 milioni di euro. La vincita è stata centrata con una giocata da 5 euro nella ricevitoria 'Tabacchi...e non solo" di via Parma numero 61. Con quella di ieri sera sono 122 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. La vincita di Montechiarugolo si piazza quindi al 14° posto nella classifica dei Jackpot più alti assegnati in Italia.