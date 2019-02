SuperEnalotto: a Sorbolo un 5 da 31 mila euro

Doppia sosta in Emilia Romagna per la Fortuna nell’ultimo appuntamento del SuperEnalotto: il jackpot manca per un soffio, ma vengono centrati due 5, ognuno da 31 mila euro. Le schedine vincenti sono state convalidate e Sorbolo alla tabaccheria Nicelli in via Martiri della Libertà 29 e a a San Giorgio di Piano (Bologna, Bar Metrò in via Roma 1). Il Jackpot continua a crescere, riferisce Agipronews, e adesso mette in palio 106,3 milioni di euro, seconda vincita più alta in Europa e sesta nella storia del gioco. L’ultimo 6 è stato realizzato il 23 giugno dello scorso anno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. In Emilia Romagna, invece, il Jackpot manca dal 2014, con 40,3 milioni di euro vinti a Sassuolo.