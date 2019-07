SuperEnalotto, sfiorato il Jackpot record: a Parma un 5 da 23 mila euro

Emilia Romagna protagonista nell'ultimo concorso del SuperEnalotto: nel concorso di sabato sera due giocatori di Comacchio (Ferrara) e Parma, hanno sfiorato il Jackpot milionario e centrato due 5 da 23.298,06 euro ciascuno, comunica Agipronews. A a Parma la schedina è stata convalidata all'Harrod's Bar di via Montanara 23 mentre a Comacchio la giocata vincente è stata effettuata al Tabacchi Lotto di via Nino Bonnet 106/108. Il Jackpot, nel frattempo, è arrivato a 198,1 milioni di euro, premio più alto nella storia del gioco e, al momento, più alto al mondo. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo