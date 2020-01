Susanna Esposito nel club delle migliori scienziate italiane

È una delle “Top Italian Women Scientists” e per questo motivo Susanna Esposito, Ordinario di Pediatria all’Università di Parma e Direttore della Clinica Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, riceverà un importante attestato di riconoscimento, nel corso dell’evento “Scienza e comunicazione”, in programma mercoledì 29 gennaio, dalle 11.30, a Palazzo Pirelli, a Milano.

Aggiornamento sulla ricerca in ambito di prevenzione oncologica e sull’innovazione tecnologica, come divulgare i progressi della scienza: questi i temi che verranno trattati nell’incontro organizzato da Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con il Club delle scienziate «Top Italian Women Scientists», ricercatrici che hanno dato un sostanziale contributo all’avanzamento delle conoscenze in campo biomedico, nelle scienze cliniche e nelle neuroscienze e che si contraddistinguono per un’alta produttività scientifica. Nell’occasione saranno dunque consegnati gli attestati alle ricercatrici del gruppo: l’ambito di Susanna Esposito è quello delle scienze cliniche.

“Top Italian Women Scientists”è il club delle migliori scienziate italiane promosso da Onda, costituitosi nel maggio 2016.

Il club è dedicato alle scienziate italiane impegnate nella ricerca recensite nella classifica dei Top Italian Scientists (TIS) di Via-Academy, un censimento degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. Per il Club sono state selezionate le ricercatrici con H-index pari o superiore a 50: quello di Susanna Esposito è pari a 67.

Va ricordato che la docente dell’Università di Parma, tra le altre cose, è anche Presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid).

“’Amare il proprio lavoro è la cosa che si avvicina più concretamente alla felicità’ diceva Rita Levi Montalcini, la più grande scienziata di tutti i tempi. Non c’è cosa più vera – ha commentato Susanna Esposito -. Passione, tenacia, curiosità, e ovviamente un forte spirito di sacrificio, mi hanno consentito di raggiungere importanti traguardi in ambito pediatrico, infettivologico e immunologico. È un onore per me ricevere questo prestigioso riconoscimento che conferma, ancora una volta e con la premiazione di altre connazionali, come le donne diano quotidianamente un significativo contributo alla ricerca scientifica italiana e internazionale”.