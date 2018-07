Taglio del nastro al circolo di via Racagni, da sempre “casa” del Cus Parma

Il Cus Parma ha riaperto La Raquette dopo un’importantissima opera di manutenzione, che ha restituito vita e fascino al circolo di via Racagni dedicato allo sport ed al tempo libero.

Dopo nemmeno un mese e mezzo dall’ aggiudicazione del bando comunale, il Centro sportivo universitario ha lavorato senza sosta e oggi taglio alla presenza di Michele Ventura, al timone di Cus Parma asd, del Rettore Paolo Andrei, del Sindaco Pizzarotti e del Vicesindaco con delega allo Sport Marco Bosi.



Lo storico circolo in zona Cittadella torna ad essere quel polo dedicato allo sport e alle attività ludico formative che ha accolto il Cus Parma fin dagli albori.

"E' una soddisfazione" ha commentato il Sindaco Pizzarotti "vedere questa nuova partenza del luogo che rappresenta la storia del tennis della città". "E' un bel risultato" ha sottolineato Marco Bosi "anche in considerazione del fatto che il tennis è uno sport spesso praticato in circoli privati, mentre alla Raquette auspichiamo la più ampia partecipazione possibile"