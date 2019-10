Taglio di nastro al campo sportivo di Via Jacobs 

Il Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, il Vice Sindaco con delega allo Sport Marco Bosi, l'Assessore ai Lavori PubbliciMichele Alinovi e il Presidente dell'US Montebello Vittorio Meli hanno inaugurato in mattinata il campo da calcio realizzato all'interno del parco "Ferdinando Laghi" di Via Jacobs. In divisa bianconera i piccoli calciatori della Montebello si sono stretti introno alle autorità durante il taglio del nastro e partecipato festosi al calcio d'inizio con cui, il Vice Sindaco Marco Bosi, ha concluso la cerimonia.

Il nuovo campo da calcio, recintato e con impianto di illuminazione, è stato messo a disposizione della società US Montebello dopo il verdetto del Consiglio di Stato del marzo 2018 che ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria iniziata dopo il ricorso di alcuni cittadini contro il nuovo impianto ed ha consentito l'ultimazione del progetto. "La festa di oggi" ha detto l'Assessore ai Lavori Pubblici Alinovi "chiude una storia travagliata. Abbiamo compiuto un piccolo intervento che crediamo non abbia sconvolto l'ecosistema del parco, ma che ha consentito la nascita di un'opera per il quartiere e per la comunità". Dopo la benedizione di Don. Giuseppe Mattioli della Parrocchia dello Spirito Santo anche il Vice Sindaco Marco Bosi con delega allo Sport ha voluto sottolineare come "La sentenza che ha coinvolto questo campo sportivo sancisce lo sport come valore pubblico, il gioco dei ragazzi come valore di comunità. L'augurio che ci facciamo oggi è quello che attraverso la conoscenza reciproca i residenti comprendano il ruolo sociale che la Montebello svolge nel quartiere, che comprendano che lo spazio pubblico non solo è di tutti, ma va vissuto perchè sia uno spazio di accoglienza, di crescita, di comunità".



Al taglio del nastro erano presenti i giovani atleti della società, le loro famiglie, i dirigenti della Montebello, molti cittadini e il Consigliere Incaricato alla Partecipazione giovanile, Leonardo Spadi. Vittorio Meli ha ringraziato l'Amministrazione per non aver fatto mancare il supporto alla società sportiva e di aver creduto insieme ad un sogno "quello di rendere possibile il divertirsi insieme dentro le regole, di costruire un gruppo. La società si impegna per questo, i suoi numeri sono in costante crescita. Abbiamo 380 calciatori iscritti e per loro questo spazio sarà un'occasione di fare sport, un percorso sociale, un luogo dove divertirsi dentro le regole. Sempre più spesso ai ragazzi mancano i presidi educativi. Lo sport rimane un deterrente per certe derive e un sano percorso di crescita. Senza questi campi la Montebello non avrebbe potuto accogliere tutti questi ragazzi che oggi indossano la nostra maglia".

Tutti giorni, dalle 18.30 alle 20.30, si allenano presso il campo di via Jacobs, 6 squadre di atleti dagli 11 ai 14 an