Lavori in tangenziale Nord: nuove modifiche alla viabilità dal 18 ottobre

Per la prosecuzione dei lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 9 Var “Tangenziale Nord Ovest di Parma”, a partire da domani, venerdì 18 ottobre, sul tratto compreso tra il km 6,600 e il km 7,850 saranno nuove attive alcune limitazioni.

Nel dettaglio, fino al 31 ottobre, saranno chiuse al traffico alternative le corsie di marcia e sorpasso, in entrambe le direzioni. Contestualmente rimarranno chiuse anche le rampe in entrata e in uscita dello svincolo “Strada Baganzola”, con deviazione del traffico allo svincolo “Quartiere Crocetta” per i veicoli provenienti da Parma. I veicoli che invece devono immettersi sulla Tangenziale saranno deviati lungo Strada dei Mercati per poi procedere lungo la strada provinciale 10.