Tangenziale Nord: lavori urgenti da lunedì 3 febbraio

Da lunedì 3 febbraio sono previsti i lavori ANAS di risanamento della pavimentazione stradale sulla tangenziale Nord di Parma. I lavori si protrarranno per tutto il mese di febbraio ed interessano il tratto di tangenziale Nord di Parma, direzione Reggio Emilia, compreso tra Fognano e il torrente Parma.

ANAS ha comunicato che verranno realizzati localizzati restringimenti di carreggiata sia sulla corsia di marcia che sulla corsia di sorpasso. Pertanto, negli orari di punta, si potranno creare dei rallentamenti stradali. Il Comune di Parma ha richiesto ad ANAS un consistente piano di segnalamento con cartellonistica di preavviso.

Gli interventi sono ritenuti urgenti da ANAS a seguioto del forte ammaloramento del fondo stradale, le cui condizioni sono peggirata nel periodo invernale e sono state programmati per sfruttaer le buone previsioni meteo e per non incidere su particolari eventi di rilievo previsti dal mese di marzo.