Tante coperte colorate per una donazione alla Pediatria generale e d’urgenza dell’Ospedale dei bambini

Riquadro dopo riquadro in un instancabile lavoro all’uncinetto, le signore de La coperta di Linus hanno confezionato decine e decine di coperte di lana pensando all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”. Dalla vendita dei loro manufatti hanno infatti ricavato oltre 5mila euro che, insieme al Comitato anziani di Felino circolo “Maurizio Bertani”, hanno deciso di destinare all’acquisto di due tiralatte di ultima generazione per la Pediatria generale e d’urgenza del Maggiore, diretta da Icilio Dodi.

I due dispositivi sono stati consegnati questa mattina in reparto dalle signore che hanno partecipato all’iniziativa capitanate da Marilia Zanichelli e accompagnate dai “nonni” del circolo anziani “Maurizio Bertani” di Felino rappresentati da Franco Galeazzi, presidente, e da Giuseppe Scaccaglia.

A ricevere la donazione le coordinatrici infermieristiche dei reparti in cui saranno collocati, Giuseppina Nicosia della pediatria generale e d’urgenza del piano terra e Claudia Marcatili della Degenza comune pediatrica del terzo piano dell’Ospedale dei bambini. Saranno loro ad aiutare le mamme che vorranno continuare ad allattare i loro figli ricoverati in pediatria.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato Giuseppina Nicosia – è quello di tutelare l’allattamento al seno perché è importante nella crescita di un bambino. Ma un bambino malato può non avere la forza di attaccarsi e quindi cerchiamo di aiutarlo con ogni mezzo. Ora con il supporto di queste nuove apparecchiature e la collaborazione della mamma possiamo garantirgli quell’elemento prezioso che è il latte materno. Quindi un doppio grazie per questa donazione”.

“Si tratta di attrezzature di ultima generazione – afferma Icilio Dodi, direttore della Pediatria generale e d’urgenza – che utilizziamo spesso per sostenere le mamme nell’allattamento. Per questo il nostro ringraziamento è anche a nome delle donne”.