Tantissimi donatori stanno sostenendo il Maggiore: per ringraziarli un Albo d’oro online e una pagina facebook

Da sempre l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma ha cercato di tenere traccia dei tanti donatori che hanno contribuito a creare l’Ospedale Maggiore così come lo conosciamo oggi. Dalla prima costruzione, che si dice fondata nel 1201 da Rodolfo Tanzi, le sale e i corridoi del Maggiore portano incisi i segni dei benefattori e gli austeri quadri che adornano i locali della palazzina della direzione come il librone dei Benefattori esposto sul leggio sono lì a testimoniarlo.

Pagine e pagine di storia, come quelle che stanno scrivendo i tanti benefattori di oggi. Aziende, associazioni e cittadini che stanno lasciando, ciascuno secondo le proprie capacità e competenze, un segno fondamentale per rinsaldare un’intera comunità messa a dura prova dall’emergenza Coronavirus. I loro nomi rimarranno incisi nella memoria dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma che ha creato un Albo d’Oro dei Sostenitori, una raccolta online per tenere traccia di ogni singolo gesto, prezioso e indispensabile, per dare forza e voce ad una sanità pubblica che si sta impegnando con altrettanta forza e tenacia per curare ogni singolo paziente come fosse un proprio famigliare.

L’Albo d’Oro è consultabile sul sito dell’Azienda sanitaria all’indirizzo https://www.ao.pr.it/albo-doro-dei-sostenitori-emergenza-covid-19/ e raccoglie il sostegno di Aziende, Associazioni o gruppi di cittadini, mentre ogni singolo donatore può condividere e postare la propria esperienza attraverso la pagina facebook dedicata espressamente all’Emergenza Coronavirus – Sostieni l’Ospedale Maggiore di Parma (@anticovidospedalemaggiore). Un modo semplice per condividere un grande gesto. Una testimonianza per gridare, insieme, “Andrà tutto bene”