Il Taro fa paura, piena in corso: a Fornovo superati i 2.36

Il fiume Taro fa paura. Nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, con le piogge torrenziali in corso lungo tutte le zone dell'Appennino parmense ed in particolare in Val Taro il fiume ha superato la soglia 3 in diversi punti: a Fornovo è arrivato a 2.36. Per tutta la giornata di oggi, domenica 3 novembre e per domani, 4 novembre, la Protezione Civile ha diramato un'allarta meteo arancione. Nel corso della giornata si sono verificati allagamenti, sia a Parma che in Appennino, per esempio a Boschetto mentre il ponte sul Gotra ad Albareto è stato chiuso per precauzione. Anche il fiume Tarodine si è ingrossato pericolosamente.

Il sindaco di Fontevivo: "State lontano dal fiume"

"Vi anticipo - ha scritto il sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza - che è attiva l’Allerta aranzione di Protezione Civile. Sia sul nostro territorio che in Val Taro sta continuando a piovere e a Fornovo il Taro ha raggiunto soglia 3 (molto alto). Anche a Ponte Taro il livello del fiume è in continuo aumento. Chiedo a tutta la popolazione di stare lontano dal fiume e ai residenti delle zone più vicine al Taro di allertarsi. Vi informerò se ci saranno sviluppi.

