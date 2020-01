Teatro Necessario, poesia e spettacolo per i pazienti dell’Ospedale dei bambini

In occasione dell’inaugurazione di Parma Capitale italiana della Cultura 2020 il Comune di Parma, grazie a Teatro Regio e Verdi Off, ha voluto dedicare uno spettacolo anche all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”.

E così questa mattina gli artisti del Teatro Necessario, felici inventori di iniziative come “Tutti matti zottozero” e “Tutti matti per Colorno”, hanno portato fantasia e sorrisi ai pazienti ricoverati in pediatria con uno spettacolo pensato proprio per loro anche se le invenzioni fantastiche e i giochi musicali eseguiti con abile maestria da Alessandro Mori, Jacopo Bianchini e Leonardo Adorni hanno coinvolto tutti, grandi e piccini. Ad accoglierli le educatrici di Giocamico che, sotto le indicazioni attente del personale in servizio, hanno invitato a prendere posto nella saletta biblioteca un pubblico inedito anche per gli artisti che si sono esibiti.