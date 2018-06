Tep: abbonamenti scontati del 50% per famiglie in difficoltà

Anche per quest’anno i nuclei famigliari che vivono momenti di difficoltà economica possono continuare a contare sull’iniziativa di sostegno promossa dalla Provincia di Parma insieme a TEP e Smtp. Un aiuto importante per sgravare le famiglie di gran parte del costo per i servizi di trasporto pubblico e per garantire il diritto alla mobilità, che normalmente ha un peso non indifferente sul bilancio famigliare. L’iniziativa, come gli anni scorsi, offre uno sconto del 50% per l’acquisto di abbonamenti annuali

extraurbani o interurbani TEP per tutti i nuclei residenti sul territorio provinciale con ISEE inferiore a 9.000,00 euro.

L’azione è finanziata un investimento complessivo pari a 130 mila euro, sostenuto dalla Provincia di Parma per 100 mila euro, da TEP e Smtp in parti uguali per i rimanenti 30 mila. Il progetto parte dalla considerazione che la mobilità pubblica è un diritto fondamentale dell’individuo. Per molte famiglie, peraltro, il trasporto collettivo è l’unica possibilità per garantire ai figli l’accesso agli istituti scolastici e la continuazione degli studi dopo le scuole dell’obbligo. Una ricerca Ocse del 2015 scatta una fotografia sconfortante del nostro paese: l’Italia risulta avere uno dei tassi più elevati di abbandono scolastico in Europa. Si calcola che il 17,75 % dei giovani under 25 ha abbandonato la scuola prima di aver terminato le superiori, senza proseguire con nessun tipo di istruzione. Solo la Spagna registra risultati peggiori. I ragazzi che provengono da famiglie svantaggiate o con uno scarso livello d’istruzione hanno maggiore probabilità di abbandonare la scuola.

Dopo una sperimentazione mirata ad agevolare le famiglie numerose, dal 2011 si è deciso di indirizzare gli sconti alle famiglie in difficoltà economica. I numeri danno la misura del tasso di gradimento dell’iniziativa e dell’ampiezza del supporto fornito: solo nel 2017 sono stati sottoscritti 688 abbonamenti agevolati (erano 697 nel 2016). Presenti alla conferenza stampa il presidente della Provincia di Parma Filippo Fritelli, il presidente di TEP Antonio Rizzi e l’Amministratore unico di Smtp (Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico) Pierdomenico Belli.

Secondo il presidente Fritelli: “Questa iniziativa è la conferma di una politica attiva e di sostegno di questo territorio, che la Provincia porta avanti da anni nonostante le difficoltà di bilancio. Non siamo venuti meno all’obiettivo di continuare a dare attenzione a chi ha più bisogno.”. Sulla stessa linea il presidente di TEP Antonio Rizzi: “Come azienda di trasporto pubblico riteniamo sia nostro dovere sostenere iniziative di questo genere. La nostra natura pubblica comporta un preciso impegno sociale nei confronti del territorio e della comunità, non solo obiettivi di tipo economico da rispettare.”. Commenta infine Pierdomenico Belli di Smtp: “Il contributo offerto permette di raggiungere un duplice obiettivo. Al di là dell’aiuto alle famiglie in difficoltà, otteniamo anche l’effetto di fidelizzare gli utenti, soprattutto i più giovani, all’uso del mezzo pubblico. Contribuiamo così ad incentivare forme di mobilità diverse rispetto all’uso dell’auto privata”.

CHI PUO’ USUFRUIRNE

La proposta è rivolta ai nuclei residenti nel territorio provinciale appartenenti a famiglie con reddito ISEE inferiore a € 9.000. Per accedere alle tariffe scontate è necessario presentare la certificazione ISEE in corso di validità. Le agevolazioni riguardano gli abbonamenti annuali extraurbani o interurbani. Al nucleo familiare vengono rilasciati tanti abbonamenti quanti sono i membri che ne fanno richiesta. I titoli di viaggio potranno essere validi su tratte differenti e si possono acquistare in un’unica soluzione o in

momenti successivi (fino ad esaurimento dei fondi stanziati). Gli sconti sono fruibili fin dal primo abbonamento acquistato. Se il richiedente è un nuovo abbonato, sarà necessario richiedere anche la card Mi Muovo al costo di 5 euro, presentando una fototessera recente.

COME RICHIEDERE GLI ABBONAMENTI SCONTATI

Per richiedere gli abbonamenti a tariffa agevolata è sufficiente recarsi agli sportelli TEP di via Garibaldi, piazzale Barbieri con i seguenti orari: Uffici Abbonamenti di p.le Barbieri e di via Garibaldi n 18 (a partire da lunedì 11 giugno):  fino all’19 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 13.15 dal lunedì al venerdì;  dal 20 agosto, dalle 8.10 alle 12.50 e dalle 14.15 alle 16.40 dal lunedì al venerdì; Per favorire l’emissione degli abbonamenti annuali, agevolati e non, le biglietterie aziendali rimarranno aperte in via straordinaria nelle giornate di sabato 25 agosto, 1, 8 e 15 settembre 2018, dalle ore 8.15 alle ore 12.30. Gli abbonamenti agevolati vengono rilasciati a tutti gli aventi diritto fino a esaurimento delle somme stanziate.

Si ricorda che presso l’ufficio abbonamenti di Barriera Bixio è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento dell’abbonamento in 4 rate, con versamento della prima rata in contanti all’atto dell’emissione (con l’aggiunta di € 10,00 per spese amministrative) e delle altre tre i 3 mesi successivi tramite addebito bancario. La sottoscrizione del modulo SDD deve essere effettuata dal titolare del conto corrente (o delegato con poteri di firma sul conto) che dovrà presentare il Codice Fiscale e copia della documentazione bancaria completa di codice IBAN.

Di seguito le tipologie di abbonamento acquistabili e le relative tariffe:

ABBONAMENTO ANNUALE ORDINARIO EXTRAURBANO

Zone TARIFFA TARIFFA 2018

validità PIENA SCONTATA 50%

Zone 1 € 256,00 € 128,00

Zone 2 € 329,00 € 164,50

Zone 3 € 413,00 € 206,50

Zone 4 € 465,00 € 232,50

Zone 5 € 512,00 € 256,00

Zone 6 € 554,00 € 277,00

Zone 7 € 596,00 € 298,00

Zone 8 € 637,00 € 318,50

Zone 9 € 679,00 € 339,50

Zone 10 € 721,00 € 360,50

ABBONAMENTO ANNUALE ORDINARIO INTERURBANO

Zone TARIFFA TARIFFA 2018

validità PIENA SCONTATA 50%

Zone 1

Zone 2 € 369,00 € 184,50

Zone 3 € 453,00 € 226,50

Zone 4 € 505,00 € 252,50

Zone 5 € 552,00 € 276,00

Zone 6 € 594,00 € 297,00

Zone 7 € 636,00 € 318,00

Zone 8 € 677,00 € 338,50

Zone 9 € 719,00 € 359,50

Zone 10 € 761,00 € 380,50

ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI EXTRAURBANO

Zone TARIFFA TARIFFA 2018

validità PIENA SCONTATA 50%

Zone 1 € 235,00 € 117,50

Zone 2 € 303,00 € 151,50

Zone 3 € 380,00 € 190,00

Zone 4 € 428,00 € 214,00

Zone 5 € 471,00 € 235,50

Zone 6 € 510,00 € 255,00

Zone 7 € 548,00 € 274,00

Zone 8 € 586,00 € 293,00

Zone 9 € 625,00 € 312,50

Zone 10 € 663,00 € 331,50

ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI INTERURBANO

Zone TARIFFA TARIFFA 2018

validità PIENA SCONTATA 50%

Zone 1

Zone 2 € 343,00 € 171,50

Zone 3 € 420,00 € 210,00

Zone 4 € 468,00 € 234,00

Zone 5 € 511,00 € 255,50

Zone 6 € 550,00 € 275,00

Zone 7 € 588,00 € 294,00

Zone 8 € 626,00 € 313,00

Zone 9 € 665,00 € 332,50

Zone 10 € 703,00 € 351,50

Gli stessi scaglioni di sconto sono applicati anche alle tariffe degli abbonamenti con origine o destinazione Viadana e Castelnovo Sotto, purché il titolare sia residente in provincia di Parma.

FONDO IDROCARBURI E DETRAIBILITA’ FISCALE DEGLI ABBONAMENTI

A margine della conferenza stampa, il presidente Fritelli ha ricordato l’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico che, tramite la Regione Emilia Romagna, ha riconosciuto alcune agevolazioni per i residenti nei Comuni interessati da attività di estrazione di idrocarburi. A Parma, gli abitanti dei comuni di Corniglio, Salsomaggiore Terme e Fornovo, titolare di un abbonamento annuale TEP per il periodo tra il 1° agosto 2017 e il 31 maggio 2018, hanno diritto ad un rimborso di importo variabile tra il

20% e il 50% del costo sostenuto per l’acquisto del titolo di viaggio. La quota di rimborso può essere richiesta compilando il modulo presente sul sito www.tep.pr.it/fondoidrocarburi.

L’iniziativa, peraltro, sarà in vigore anche per gli abbonamenti annuali 2018/19. Anche per il prossimo anno scolastico, dunque, i residenti nei tre comuni interessati che acquisteranno un abbonamento annuale, urbano o extraurbano, al trasporto pubblico, potranno usufruire di una quota di sconto, da richiedere a rimborso nel 2019. in dichiarazione dei redditi, nella misura del 19% delle somme spese per l'acquisto degli abbonamenti del nucleo famigliare, per un importo di spesa non superiore a 250 €.