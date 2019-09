Tep, al via il servizio invernale: tutte le novità tra bus notturni e nuove linee

Sarà attivo da giovedì 12 settembre l’orario invernale per gli autobus urbani ed extraurbani.

Molte le novità di quest’anno, in primo luogo con l’istituzione di un nuovo servizio di trasporto notturno: 8 linee (2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 e 21) in funzione fino mezzanotte dalla domenica al giovedì e fino all’1.30 di notte nelle serate di venerdì e sabato e accessibile con i normali biglietti urbani senza alcun sovrapprezzo. Il Prontobus resterà regolarmente in funzione fino al termine del servizio della notte di mercoledì 11 settembre, dopo di che sarà sostituito dal nuovo servizio notturno.

Per quanto riguarda il servizio diurno, le novità riguardano l’estensione dei servizi a nuove zone della città, come il quartiere S.Eurosia (via d’Antona e via Biagi) che potranno usufruire della linea 11, o il quartiere San Lazzaro Est, che potrà contare sul nuovo servizio offerto in zona dalla linee 8 con una corsa ogni 10 minuti, ulteriormente arricchita da un nuovo collegamento della navetta di Marore, che ogni 20 minuti andrà a collegare anche la nuova zona residenziale sud est della città (strada Santa Margherita/via Schubert con capolinea a nord con via XXIV Maggio).

Il tratto finale della linea 9 (via Picasso/via Savinio/via De Chirico) sarà servito dalla linea 8 (come detto, ogni 10 minuti anziché ogni 20).

La linea 12 sarà estesa al quartiere artigianale Crocetta con frequenza 60 minuti.

La linea 15 avrà un nuovo capolinea in viale delle Rimembranze e il quartiere potrà usufruire di un collegamento diretto con la stazione ferroviaria. La zona di via Solferino, dove la linea 15 non transiterà più, sarà comunque servita dalla linea 2 (che effettuerà collegamento anche con via Paradigna, a poca distanza dalla zona precedentemente servita da uno dei prolungamenti della linea 15) e dalla linea 12, oltre che dalla linea 8 (a copertura della zona di via 7 Fratelli Cervi, via Duca Alessandro).

Bis scolastici per gli alunni delle scuole Albertelli-Newton e Don Cavalli

A integrazione dei normali servizi di linea, sono stati previste delle corse bis che andranno a mantenere il collegamento dalla zona est della città per gli alunni che frequentano le scuole Albertelli-Newton e Don Cavalli e per le scuole superiori del centro città (che fino allo scorso anno utilizzavano rispettivamente la linea 9 e la linea 15).

In particolare:

PER SCUOLA ALBERTELLI-NEWTON

Dal 16 settembre sarà attiva una navetta in partenza da via Savinio alle 7.45, con arrivo 8.00 alla scuola Newton. La corsa effettuerà fermata in via Casa Bianca, nei pressi della scuola, nella zona normalmente interdetta al traffico negli orari di entrata e uscita dalle scuole.

Al ritorno i ragazzi delle scuole medie, che concludono le lezioni alle 14.00, potranno utilizzare la corsa in partenza da via Casa Bianca nei pressi della scuola alle 14.05 per rientrare verso via XXIV Maggio, via Picasso e via Savinio.

Dal 12 settembre, due ulteriori corse saranno a disposizione dei ragazzi delle scuole superiori. Entrambe partiranno da strada del Lazzaretto (alle 7.05 e alle 7.20), proseguendo poi per Marore e strada Santa Margherita. Di qui il servizio proseguirà per via Strauss, via Bach e via Schubert (zona che in precedenza non usufruiva di alcuna integrazione di servizio) per raggiungere via XXIV Maggio e via Zoni, con transito in via Savinio (rispettivamente alle 7.20 e alle 7.35). Entrambe le corse proseguiranno quindi verso il centro lungo via Casa Bianca, seguendo il percorso della linea 9, fino a raggiungere v.le Piacenza dirigendosi poi a Barriera Bixio.

Al ritorno, dalla fermata di v.le Piacenza accanto alla scuola Bodoni partirà una corsa alle 13.23 che, seguendo il percorso della linea 9 (stazione FS, Lungoparma) raggiungerà via XXIV Maggio, via Zoni, via Savinio, via Strauss e Marore.

DA PIAZZALE MAESTRI PER LE SCUOLE DON CAVALLI / LAURA SANVITALE / SCUOLE SUPERIORI DI VIALE MARIA LUIGIA

Da giovedì 12 settembre, gli studenti che abitano nella zona di p.le Maestri potranno utilizzare, in andata, la corsa bis in partenza da piazzale Maestri alle 7.35, che raggiungerà via Solferino alle 7.41, transitando da via 7 fratelli Cervi e via Duca Alessandro per poi proseguire su v.le Basetti e v.le Toscanini, fino a raggiungere lungo via Bixio e b.ra Bixio alle ore 7.50.

Al ritorno, è prevista una corsa bis in partenza dal b.ra Bixio alle 13.15 che prosegue su via Bixio e raggiunge via Mazzini dove si instrada sul percorso della linea n.8 (via Repubblica, v.le S.Michele, Stadio, via Duca Alessandro, via 7 Fratelli Cervi) raggiungendo p.le Maestri alle 13.34 e continuando per via Nenni.

Per i ragazzi delle medie che frequentano le scuole della zona di v.le Solferino, dal 16 settembre verrà istituita una nuova corsa bis con partenza alle 13.45 da via Solferino servirà via Duca Alessandro, via 7 Fratelli Cervi, via Martiri di Cefalonia, via Montebello e piazzale Maestri (dove arriverà alle 13.51), per poi proseguire verso via Traversetolo, via Pertini, via Nenni, con arrivo alle 13.56.