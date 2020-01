Tep: i sindacati e l'Rsu proclamano lo stato di agitazione

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa, insieme all'Rsu della Tep hanno proclamato lo stato di agitazione in conseguenza alla rottura della trattativa con la società TEP Spa in merito al rinnovo degli accordi aziendali e alle proposte fatte dalla società. "La rottura della trattativa - si legge in una nota dei sindacati - è stata inevitabile in seguito alla richiesta aziendale di peggiorare le condizioni economiche e normative dei lavoratori di Tep, in particolare per i nuovi assunti. Le richieste di tep sono oltremodo a, nostro avviso ingiustificate, dato che l’azienda chiude i bilanci in utile e, i dividendi in questi anni sono stati prelevati dagli enti Proprietari e non reinvestiti sul servizio di trasporto pubblico".

"Le lavoratrici e i lavoratori di Tep Spa, contribuiscono quotidianamente - prosegue la nota - a rendere efficiente il servizio di trasporto pubblico a tutti gli utenti, nonostante le continue difficoltà. Da mesi la Rsu ha sollecitato l’azienda e le proprietà, segnalando le numerose criticità del servizio e della viabilità. Non da ultimo le difficoltà dovute a condizioni di viabilità inadeguate, ai continui cantieri, all’organizzazione delle linee e dei percorsi con tempi di percorrenza troppo stretti. I continui ritardi, le corse saltate, non sono responsabilità del personale, ma di scelte aziendali e del continuo tentativo di risparmiare, a danno dei cittadini e dei lavoratori. Le lavoratrici e i lavoratori della Tep Spa chiedono che il Presidente ritiri le proposte aziendali, chiedono il rinnovo degli accordi aziendali in essere, chiedono una riorganizzazione delservizio e modifiche alla viabilità sia per garantire la qualità’ e la sicurezza del trasporto dei cittadini e di chi opera".