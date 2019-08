Tep: riparte il Punto mobile

Torna anche quest'anno il Punto Bus, la biglietteria mobile TEP che ti offre l'opportunità di fare l'abbonamento sotto casa, nei luoghi di villeggiatura, senza dover andare in città. 20 tappe tra il 10 agosto e il 10 settembre, con partenza a Corniglio, più ulteriori date all'inizio di ottobre al Campus universitario e all'Ospedale Maggiore di Parma. Anche quest'anno, per chi acquista un abbonamento annuale tra il 1° agosto e il 31 dicembre, c'è in regalo un abbonamento al servizio bike sharing di Infomobility.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Parma usa la nostra Partner App gratuita !