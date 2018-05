Tep: il 25 maggio sciopero di 4 ore

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa hanno proclamato quattro ore di sciopero per la giornata di venerdi 25 maggio per i lavoratori della Tep. Al termine di un Tavolo convocato in Prefettura per cercare di raggiungere un accordo le organizzazioni sindacali hanno deciso di arrivare all'astensione dal lavoro, che avverrà per 4 ore, dalle 16.30 alle 20.30 e riguarderà il trasporto urbano e anche quello extraurbanno.

