Test di ammissione nazionali: si parte il 3 settembre

Prendono il via martedì 3 settembre all’Università di Parma i test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale. Martedì 3 sono in calendario le prove di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria, mercoledì 4 quelle di Medicina Veterinaria e giovedì 5 quelle di Architettura Rigenerazione Sostenibilità. Mercoledì 11 settembre sarà invece la volta delle prove di ammissione per i corsi delle Professioni sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia).

Sul sito web dell’Ateneo, al banner “Test di ammissione” si possono trovare tutte le informazioni utili.

Ecco i dettagli corso per corso:

martedì 3 settembre: Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria

Campus Scienze e Tecnologie (Parco Area delle Scienze), convocazione ore 8, inizio prova ore 11. L’Aula di destinazione di ogni candidato verrà indicata sul sito del Dipartimento di Medicina e Chirurgia almeno due giorni prima della data dell’esame. Numero di posti disponibili per Medicina e Chirurgia: 260 (di cui 20 riservati a extracomunitari). Numero di posti disponibili per Odontoiatria e protesi dentaria: 30 (di cui 2 riservati a studenti del Progetto Marco Polo). Numero di domande presentate, cumulative tra i due corsi: 970.

mercoledì 4 settembre: Medicina Veterinaria

Sede Didattica di Ingegneria (Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze 69/A), convocazione ore 9, inizio prova ore 11. Numero di posti disponibili: 50 (di cui 3 riservati a studenti extracomunitari), numero di domande presentate 347.

giovedì 5 settembre: Architettura Rigenerazione Sostenibilità

Sede Didattica di Ingegneria (Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze 69/A), convocazione ore 9.30, inizio prova ore 11. Numero di posti disponibili: 123 (di cui 3 riservati a studenti extracomunitari), numero di domande presentate 86.

mercoledì 11 settembre: corsi delle Professioni sanitarie

Campus Scienze e Tecnologie (Parco Area delle Scienze), convocazione ore 8, inizio prova ore 11. L’Aula di destinazione di ogni candidato verrà indicata sul sito del Dipartimento di Medicina e Chirurgia almeno due giorni prima della data dell’esame. Numero di posti complessivi disponibili 431 (di cui 24 riservati a studenti extracomunitari e 3 riservati a studenti cinesi),numero di domande presentate 1.099.

Per tutte le prove di ammissione i candidati dovranno presentarsi muniti di documento d’identità personale, ricevuta dell’avvenuto pagamento entro i termini previsti dalla tassa di ammissione e copia del modulo di avvenuta iscrizione. Tale documentazione non va trasmessa alla Segreteria Studenti.