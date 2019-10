"Testimonianze e racconti dei soccorsi di Sos Mediteranee": il sociologo Stefano Bertoldi in Università

Lunedì 21 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 nell’Aula F del Polo Didattico dell’Università di Parma in via Del Prato 3, si terrà il seminario “Mani aperte VS Porti chiusi – Testimonianze e racconti dei soccorsi di SOS MEDITERRANEE” con Stefano Bertoldi, sociologo, attivista e soccorritore di SOS MEDITERRANEE.

Il seminario, aperto alla cittadinanza, è proposto come lezione comune degli insegnamenti di "Antropologia culturale e metodologia della ricerca etnografica" (prof.ssa Martina Giuffrè) e di "Psicologia sociale applicata ai contesti reali e virtuali" (prof.ssa Tiziana Mancini) del corso di laurea magistrale in "Psicologia dell'Intervento clinico e sociale".

L’incontro rientra nelle iniziative “L’Università per Parma 2020” e “I giorni della conoscenza”. Tutti gli appuntamenti su www.facciamoconoscenza.unipr.it.