The Color Run in arrivo a Parma

Per la prima volta nella sua storia, The Color Run approderà a Parma domenica quale parte integrante del programma «Alè Parma Sport Festival», l’evento cittadino coordinato dal Comune per avvicinare i più giovani all’attività sportiva per tutto il fine settimana.

Una due giorni all’insegna dello sport e del divertimento che si concluderà in bellezza proprio il 9 giugno con la 5km non competitiva più allegra e colorata del Pianeta! organizzata in Italia da RCS Sports & Events / RCS Active Team.

La città di Verdi darà infatti il suo benvenuto al primo appuntamento alla nuova edizione di The Color Run con il suo #LoveTour, tutto ispirato all’amore e alle sue infinite sfumature, sentimento che caratterizza una corsa di così grande successo: la più grande running series al mondo presente in oltre 50 paesi e in 200 città che ha coinvolto dal suo debutto nel 2011 oltre 6 milioni di persone.

Location dell’evento il Parco della Cittadella dalle ore 12. Il Villaggio infatti aprirà le sue attività in tarda mattinata mentre le corse inizieranno scaglionate dalle ore 16.30.

Prevista un’AREA PROMO + RITIRO RACE KIT sempre all’interno del parco nei seguenti giorni: venerdì ore 14.30 - 20.00 // sabato ore 10.00 - 20.00 // domenica ore 10.00 - 16.00.

Un percorso incantevole questo di Parma che si snoderà dal Parco della Cittadella sino al alcune vie del centro storico per poi rientrare in zona partenza. Sette i punti divertimento previsti dall’Organizzazione: 5 punti colore, 1 punto bolle e 1 punto schiuma, quest’ultimo posizionato poco prima del traguardo.

A riscaldare ancora di più l’atmosfera ci penserà Chiara Giorgianni speaker di questo Love Tour. A scegliere la musica Radio Italia, radio partner ufficiale dell’evento. Protagonista sul palco anche la danza con la TNT CREW, il gruppo di hip hop vincitrice del Crazy Dance Contest nel 2018 e 2019, e con KIRA, il meraviglioso performer che abbina la forza fisica derivante da anni di breaking alla grazia del Rou Cyr. Infine, presenti a Parma iMARCHIATI, il gruppo musicale infatti presenterà il suo ultimo singolo coinvolgendo i color runner con il loro giusto sound!

LE TARIFFE

11.99 € per ragazzi di 8 – 13 anni // 20.99 € per team di 4 persone // 23.99 € per l’iscrizione individuale. Informazioni e iscrizioni pubblicate sul suto ufficiale www.thecolorrun.it



I PARTNER E LE ISTITUZIONI COINVOLTE NEL TOUR 2019

Comune di Parma // Città di Lignano Sabbiadoro // Comune di Milano e Arexpo // Comune di Torino. eBay // OPPO // Vitasnella // MISURA Colussi local Partner 1° tappa.

Media Partner: La Gazzetta dello Sport e Radio Italia.

La Lega Italiana Fibrosi Cistica il Charity Partner.

INFO VIABILITÀ:

· Dalle ore 13:00 alle ore 20:00 andrà in vigore una chiusura alla circolazione dell’asse Est-Ovest in centro storico e specificatamente in Strada Mazzini, Piazza Garibaldi, Strada della Repubblica ed in Viale Solferino con deviazioni di traffico privato e mezzi pubblici in circonvallazione.

· Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 sarà istituito il divieto di circolazione in Viale Toscanini ed in Stradone Martiri della Libertà.



A seguire, partendo dalle ore 16:00 dal Parco Cittadella, sino a cessate esigenze (verosimilmente le ore 20:00), sarà istituito il divieto di circolazione eccetto mezzi di soccorso ed emergenza lungo le seguenti strade, al transito della manifestazione:

Via Pizzi, Viale Solferino, Piazzale XXV Aprile, Strada Farini, Strada al Ponte Caprazzucca, Viale Toscanini , Strada Mazzini, Piazza Garibaldi, Strada della Repubblica, Viale S. Michele , Stradone Martiri della Libertà e Via Passo Buole.

· I veicoli provenienti da Ponte Italia e diretti nella zona Est della città effettueranno deviazione su Viale Basetti, Via Bizzozzero, Viale Duca Alessandro e Via Torelli.

· I residenti di ZTL 2 durante la manifestazione potranno uscire dalla zona unicamente attraverso l’incrocio Strada XXII Luglio/Strada Repubblica con ausilio di personale in servizio di Polizia Stradale.

· Sarà consentito il transito veicolare da Viale Mariotti al Ponte di Mezzo.

· Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutte le strade interessate dal tracciato di gara.