Ticket e Fascicolo sanitario elettronico: sospensioni provvisorie giovedì 28 maggio

Due stop temporanei, giovedì 28 maggio, per il sistema informatico di pagamento dei ticket sanitari e per il Fascicolo sanitario elettronico. A causa di interventi tecnici di manutenzione straordinaria, giovedì 28 maggio non sarà possibile dalle 13,30 alle 16,30 pagare i ticket sanitari tramite le macchine riscuotitrici automatiche, presenti nelle sedi dell’Azienda Usl di Parma, e utilizzando il servizio pagonlinesanita.it disponibile via web. Nello stesso periodo di tempo, domani non sarà disponibile la stampa del modello per il pagamento ticket tramite il servizio PagoPA.

Un’attività di manutenzione programmata richiede la sospensione provvisoria anche al Fascicolo sanitario elettronico: dalle ore 19 di giovedì 28 maggio alle ore 8 di venerdì 29 maggio non sarà possibile la consultazione, il pagamento on line e il servizio prenotazioni.