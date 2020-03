Torna attivo il Comitato Piccole Figlie Hospital: raccolti 8.000 euro in poche ore

Il Comitato Piccole Figlie Hospital, costituito per opera di volontari nel 2014 per supportare Piccole Figlie Hospital nel drammatico momento dell’esondazione del Baganza, torna attivo per sostenerne l’attività nella nuova situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Coronavirus.

Il Comitato, presieduto dall’avv. Nicola Bianchi, è nato in risposta alle tantissime offerte di aiuto ricevute all’indomani di lunedì 13 ottobre 2014, quando l’ospedale fu invaso da un fiume di fango per la tracimazione del fiume che vi scorre accanto.

“In questo momento così delicato – spiega Bianchi - il Comitato ha trovato una sua nuova importante funzione, volta a promuovere coesione sociale e impegno individuale e collettivo per contribuire al contrasto del Covid-19. I riscontri che abbiamo subito avuto sono molto incoraggianti”.

Come noto, Piccole Figlie Hospital ha spontaneamente dedicato un reparto isolato della propria struttura ad accogliere 25 pazienti COVID-19 per dare un contributo concreto e qualificato a supporto della cittadinanza e del Servizio Sanitario Nazionale. Chi intendesse donare può farlo tramite il sito www.comitatopfh.it, tramite bonifico bancario o paypal. Il sito è online da oggi alle 11: in poche ore sono già stati raccolti più di 8.000 euro.