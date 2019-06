"Tornatevene in Africa": autista sospeso dal servizio

Razzismo a bordo di un autobus della Tep. Dopo la segnalazione di due passeggere di un episodio che si sarebbe verificato a bordo dell'autobus della linea 9, l'azienda ha deciso di sospendere il lavoratore coinvolto. Secondo la testimonianza delle donne il conducente del mezzo avrebbe lasciato a piedi una donna nera, partendo con i suoi bagagli sul mezzo ed avrebbe poi insultato due ragazzi neri che erano saliti sul bus con frasi come "Tornatevene in Africa".

LA NOTA DELLA TEP - L'azienda si esprime in merito all'episodio di maleducazione segnalato nei giorni scorsi, che ha avuto per protagonista - in negativo - un conducente della linea 9, nei confronti di alcuni passeggeri di origine straniera. Grazie alle segnalazioni e alle informazioni fornite dai passeggeri, la persona in questione è stata identificata nel giro di poche ore e subito sospesa dal servizio.