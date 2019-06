Tour operator internazionali alla scoperta di Parma

Diciotto Tour Operator internazionali, provenienti da 12 Paesi sono stati recentemente ospiti a Parma per un eductour alla scoperta delle bellezze della città.

L’evento, che si è realizzato all’interno della 23° del Turismo delle 100 Città d’Arte e dei Borghi d’Italia - Arts and Events 100 Italian Cities, organizzata da Confesercenti Emilia Romagna, è stato voluto da Natalia Maramotti, Presidente della Destinazione Turistica Emilia (Province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia – www.visitemilia.com) e si è realizzato con la collaborazione del Comune di Parma.

Il programma è iniziato con un laboratorio di cucina, in un ristorante della città, seguito da una degustazione dei prodotti tipici di Parma, Città Creativa UNESCO per la Gastronomia. A seguire l’itinerario alla scoperta dei tesori artistico-culturali di Parma.

I Tour Operator rappresentano mercati di grande interesse per il turismo legato alle città d’arte, come Australia, Canada, Germania, Regno Unito, Sud Africa e altri e hanno caratteristiche particolarmente interessanti, come l’australiano Wine and Food Traveller, specializzato nell’organizzazione di viaggi in Italia a tema enogastronomico; il brasiliano Fabrica de Viagem operadora de turismo LTDA, appartenente al gruppo di “Casablanca Turismo” il più grande del nord-est del Brasile; l’indiano Europe Tours Online, specializzato in pacchetti turistici personalizzati in Europa; Martin Randall, dalla Gran Bretagna, leader sul mercato dei viaggi culturali, che ha ricevuto nel 2018, per il quarto anno consecutivo, il premio del “British Travel Awards” per la miglior azienda turistica specializzata in questo settore.