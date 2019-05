Trasporti pubblici nel Bacino di Parma: utenti soddisfatti

I cittadini di Parma e provincia sono piuttosto soddisfatti dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale: è quanto emerge da una indagine sui fattori di qualità erogata e percepita che SMTP - Società per la mobilità ed il trasporto pubblico locale - ha commissionato a Irteco, ditta specializzata in studi e ricerche sui sistemi di trasporto.

“La ricerca è stata compiuta nel marzo di quest’anno sul servizio reso da TEP spa. Indagati vari fattori, tra cui: puntualità, regolarità, organizzazione del servizio, affollamento, comfort, pulizia e integrità del mezzo, attenzione al cliente, cortesia del personale. Il monitoraggio viene effettuato ogni anno e viene utilizzato, in particolare, per individuare aree di miglioramento del servizio ” sottolinea Paolo Rezoagli Presidente di SMTP. Sia SMTP che TEP sono società partecipate al 50% da Provincia e Comune di Parma.

“Questi risultati che ci dicono di come sia percepito in positivo ed in miglioramento il trasporto locale - affermano il Presidente della Provincia Diego Rossi e l’Assessore alla Mobilità del Comune di Parma Tiziana Benassi – sono uno stimolo a fare ancora meglio: condividiamo le aspettative di miglioramento di confort e di qualità che i cittadini esprimono e che gli Enti Locali vogliono sostenere e incoraggiare.”

L’INDAGINE

In merito alla qualità erogata, sono state oggetto di monitoraggio 674 singole corse rispetto all’indicatore puntualità e regolarità; 363 di tali corse sono state monitorate anche a bordo mezzo rispetto ai restanti indicatori. Inoltre, sono stati oggetto di monitoraggio oltre 150 singoli impianti di fermata. Con riferimento alla qualità percepita, sono state realizzate 814 interviste rivolte ai clienti del servizio urbano ed extraurbano di Parma e Provincia. Il servizio, nel suo complesso, ha fatto registrare un incremento del livello di soddisfazione: meno marcato per il servizio urbano (che passa da un valore medio di 6.77 del 2017 al 6.93 attuale) e più marcato per il servizio extraurbano (da 6.80 a 7.38).

In ambito urbano tutti i macro-fattori analizzati, ad eccezione di quello relativo all’organizzazione del servizio, hanno fatto registrare lievi incrementi, quindi la qualità del servizio urbano come percepita dagli attuali clienti ha mantenuto i precedenti livelli di soddisfazione; l’organizzazione del servizio subisce un lievissimo calo (da 6.92 a 6.85) ma è certamente possibile asserire che il servizio urbano anche in tal caso ha mantenuto i precedenti livelli stante l’esiguità della differenza rilevata. In ambito extraurbano, invece, il servizio ha sempre mostrato un significativo incremento dei livelli di soddisfazione degli attuali clienti che, per tutti i macro-fattori, presentano incrementi

prossimi o superiori a 0.5 punti rispetto al 2017.