Trasporto pubblico: bus elettrico in sperimentazione sulla linea 8

Continuano le sperimentazioni di nuove tipologie di veicoli e di motorizzazioni innovative da parte di TEP. A partire dalla prossima settimana sarà avviato un test con un bus elettrico sul percorso della linea urbana n. 8. L’attività rientra nelle normali procedure di sperimentazione condotte da TEP, finalizzate a valutare autobus di nuova generazione e carburanti ecocompatibili al fine di testarne l’efficacia e la sostenibilità ambientale ed economica, prima di procedere all’acquisto e all’introduzione in servizio su larga scala. Il test previsto a partire dai prossimi giorni, tra l’altro, rientra nelle attività previste nell’ambito del progetto europeo LOW-CARB che studia misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal trasporto pubblico.

TEP, unica azienda di traporto italiana coinvolta nel progetto insieme ad altri 10 partner europei, sta realizzando uno studio pilota che prevede la copertura della linea con bus elettrici e la possibilità di installare presso il capolinea di via Nenni di una stazione di ricarica multimodale, utilizzabile cioè per la ricarica dei bus, ma anche di automobili private e bici elettriche. Il progetto, avviato nell’ambito del programma di cooperazione transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE, è stato avviato lo scorso anno e si concluderà nel 2020, con un finanziamento complessivo per TEP pari a circa € 170.000. In generale, l’attività è utile a valutare i bus attualmente prodotti sul mercato dell’elettrico, realtà cui l’azienda guarda con forte interesse, in attesa che l’industria riesca a svilupparne le potenzialità risolvendo i problemi che fino ad ora ne hanno fortemente limitato la diffusione di massa nel settore dei trasporti pubblici (scarsa autonomia in servizio, altissimi costi d’acquisto, inquinanti provenienti dallo smaltimento delle batterie). Il test ha la finalità di valutare le potenzialità, l’affidabilità del veicolo e la reale autonomia in diverse condizioni di servizio, a vuoto e a pieno carico (con idonei pesi), con dispositivi elettronici di bordo (aria condizionata, luci ecc.) attivi e spenti. Durante il test, il bus non sarà utilizzato per il trasporto dei passeggeri, ma seguirà uno dei mezzi normalmente impiegati in linea, simulandone il percorso e le fermate. I cittadini di Parma, pertanto, potranno vederlo in movimento sulle strade della città.