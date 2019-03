Tre allievi del Boito a Sanremo Young

Tre giovani allievi del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma stanno partecipando a Sanremo Young, in qualità di vocalist o membri dell’orchestra. Si tratta di una riconferma per due di loro, che nel 2018 erano già entrati a far parte della giovane orchestra del talent musicale trasmesso in diretta dal Teatro Ariston il venerdì sera su Rai Uno. I due “veterani” sono Ethan Bonini - 20 anni, di Brescello, saxofonista iscritto al terzo anno di triennio nel Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma sotto la guida del prof. Massimo Ferraguti – e Nicole Brandini, 21 anni, di Parma, suona il basso elettrico e frequenta il secondo anno di Triennio Accademico di primo livello nel Conservatorio di “Arrigo Boito” con il prof. Fabio Crespiatico. New entry, invece, quella di Sabina Ganora, 24 anni, nata a Voghera e prossima alla laurea, che è stata presa come vocalist. Sabina studia canto pop nel Conservatorio di Parma con Rossana Casale e si laureerà a fine marzo. Domani, venerdì 15 marzo alle 21.25, andrà in onda l’ultima puntata di Sanremo Young 2019.