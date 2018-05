Fidenza-Cremona: treni sospesi dal 10 giugno al 9 settembre

Da domenica 10 giugno, fino a domenica 9 settembre, Rete Ferroviaria Italiana realizzerà, sulla linea Cremona – Fidenza, interventi di consolidamento del rilevato ferroviario, di rinnovo dell’armamento (massicciata, traverse, rotaie) e della linea di alimentazione elettrica dei treni e la sostituzione dei cavi degli impianti di sicurezza con un investimento economico di 40 milioni di euro. Per consentire l’attività dei cantieri la circolazione ferroviaria fra le due stazioni sarà sospesa e il servizio effettuato con autobus sostituitivi. I nuovi orari, in vigore durante i lavori, sono già consultabili su www.trenitalia.com dove, digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa.

