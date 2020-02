Treni Milano-Bologna: sospesa la circolazione ferroviaria tra Piacenza e Lodi

Il traffico ferroviario è sospeso dalle 13.30 di lunedì 24 febbraio fra Lodi e Piacenza, linea convenzionale Milano – Bologna, per controlli sanitari nella stazione di Casalpusterlengo. In corso la riprogrammazione dei servizi di trasporto. I treni a media e lunga percorrenza della linea AV Torino – Milano – Roma - Salerno subiranno cancellazioni o deviazioni di percorso via Verona/Padova, con un allungamento medio dei tempi di viaggio di 90 minuti. Per i treni regionali sulla linea Milano – Bologna e Bologna – Poggio Rusco possibili cancellazioni e limitazioni. Attivati servizi sostitutivi con autobus fra Lodi e Piacenza e fra Bologna e Poggio Rusco. Maggiori informazioni sulla circolazione sui canali e siti web delle imprese ferroviarie. Rimane interrotta la linea AV Milano – Bologna in attesa del ripristino dell’infrastruttura dopo l’incidente del 6 febbraio.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Parma usa la nostra Partner App gratuita !