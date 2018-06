Trivella centra una tubazione in via Parigi: riparazione in corso

Questa mattina, verso le ore 10, si è verificata una rottura della condotta idrica principale che serve la zona di Via Parigi. La tubazione da 200 mm che scorre nel sottosuolo è stata centrata da una trivella di una ditta che stava posando fibre ottiche e l'acqua ha invaso la sede stradale. Subito intervenute sul posto, le squadre di tecnici hanno immediatamente isolato il tratto di condotta danneggiata ed hanno iniziato i lavori di riparazione. L'erogazione dell'acqua é stata interrotta nella zona adiacente l'interruzione e la pressione é calata in Via arigi, Via Grenoble e Via Tours.

I lavori proseguiranno fino alla completa riparazione, che é previsto venga ultimata nel tardo pomeriggio. Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo l'erogazione essere riattivata in qualsiasi momento.

IReti ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli involontari disagi.