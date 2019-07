Troppi consumi per il caldo: blackout nella zona ovest di Parma

Nel primo pomeriggio di oggi, a causa di un guasto, sono intervenute le protezioni su di una linea elettrica a media tensione che serve i quartieri Moletolo, Crocetta e la zona Ovest della città di Parma (San Pancrazio, Eia, fino al ponte sul Taro).

L'interruzione dell’erogazione dell’elettricità è stata di breve durata, dalle ore 14,15 fino alle 15 circa. Sono subito intervenute le squadre di tecnici di Ireti, coordinate dal centro di telecontrollo aziendale, per individuare il guasto e restituire prima possibile l'elettricità alle abitazioni.

Non si esclude che l'interruzione sia dovuta al sovraccarico della linea stante i notevoli consumi dovuti al caldo persistente. Le eccezionali temperature che hanno interessato Parma in questi giorni hanno sottoposto la rete di distribuzione elettrica della città (gestita da IRETI, società del Gruppo Iren) a forti sollecitazioni sia in termini di carico, dovuto all’incremento dei consumi, che di stress termico, dovuto alla più difficile dispersione del calore prodotto.

Al fine di cercare di attenuare il carico sulla rete elettrica e il conseguente rischio di interruzioni del servizio, si consigliano i cittadini di utilizzare gli elettrodomestici a maggior consumo (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) con programmi a basse temperature e consumo ridotto, preferendo se possibile un utilizzo notturno, quando è minore la richiesta di elettricità. Si consiglia di climatizzare solo i locali maggiormente utilizzati, tenendo porte e finestre chiuse ed impostando temperature non inferiori ai 25 gradi anche per evitare problemi di salute.