Trova un borsello con 700 euro in autogrill e lo restituisce

Ha trovato un borsello con 700 euro e qualche centinaia di franchi svizzeri e lo ha consegnato alla polizia stradale che è riuscita, poi, ad intercettare il proprietario e ha restituirgli tutto il contenuto del portafoglio. L'episodio è avvenuto in autostrada A1, all'altezza dell'area di servizio di Parma: durante i controlli che la Polstrada sta effettuando in occasione delle partenze per le vacanze estive gli agenti si sono imbattuti anche in una pensionata di 64 anni, che dopo aver trovato il borsello, lo ha subito consegnato. I poliziotti sono riusciti ad individuare il legittimo proprietario: un uomo che stava per ripartire per Caltanissetta e che era stato in vacanza in Svizzera.