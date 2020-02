Trova un portafoglio con 1.500 euro e lo restituisce al proprietario

Ha trovato un portafoglio, con all'interno documenti, carte di credito e 1.500 euro, e ha deciso di portarlo ai carabinieri che hanno contattato il proprietario e gliel'hanno restituito. Una buona notizia che arriva da Borgotaro: nella mattinata del 13 febbraio una donna, che ha deciso di rimanere anonima, si è presentata presso la stazione dei carabinieri di Borgotaro per consegnare il portafoglio che aveva trovato, la sera prima, vicino ai carrelli del supermercato Conad. Il proprietario l'aveva perso ma non se ne era reso conto: quando i militari lo hanno contattato ha verificato effettivamente di non avere il portafoglio e si è complimentato con i carabinieri e con la donna. Il proprietario del portafoglio è Mario Daffadà, titolare dell'albergo ristorante Il Mistrello di piazza Farnese.