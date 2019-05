Tutto è possibile a Giocampus Day: una grande festa per le scuole di Parma

Torna per il quarto anno consecutivo l’appuntamento con Giocampus Day, il momento di festa che annualmente l’Alleanza Educativa di Giocampus dedica ai bambini delle scuole primarie di Parma e provincia che da ottobre 2018 a maggio 2019 sono stati impegnati quotidianamente con il progetto Giocampus Scuola.

Questa mattina si sono date appuntamento, all'interno del Campus Universitario, ben 62 le classi e si sono impegnate in attività sportive e laboratoriali. Una mattinata di sport, movimento e corretta alimentazione con tutto lo staff di istruttori di Giocampus che durante l’anno scolastico vivono la realtà scolastica.

"Giocampus evolve ogni anno con nuovi percorsi e nuove visioni. Oggi festeggiamo un anno di lavoro di Giocampus Scuola, un metodo di lavoro quello di Giocampus eccellente e un modello che in molti ci invidiano" ha salutato cosi il vice sinda con con delega allo Sport Marco Bosi presente durante le attività sportive e alle premiazione delle scuole per il concorso di storytelling “Fiabe motorie”.

Sono state 14 le classi che si sono particolarmente distinte per i lavori laboratoriali fatti: tutti i lavori sono stati vagliati da una apposita commissione che ha valutato tanto gli aspetti narrativi del racconto, i temi trattati e i materiali prodotti, quanto quelli interdisciplinari e, naturalmente, motori. Come da tradizione spazio anche agli “Oscar Giocampus”, le premiazioni dello staff Giocampus che vogliono simbolicamente ringraziare tutti gli attori del mondo educativo di Giocampus.

Per il 2019 sono state premiate Giorgia Sandei come maestra referente del progetto Giocampus (Scuola Bozzani di Porporano), Mara Castellano come maestra del Movimento esperta in attività inclusive, Lisa Ingrosso come maestra del Gusto e la Scuola di Sci Alpe Cermis per il progetto Giocampus Neve.