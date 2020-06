Un altro sabato di mobilitazione: tornano in campo le mascherine tricolore

Continua senza sosta la protesta delle Mascherine tricolori in tutta Italia. Domani per il settimo sabato consecutivo migliaia di italiani scenderanno in piazza contro il governo Conte, incapace di affrontare una crisi economica e sociale senza precedenti. Le manifestazioni si svolgeranno su tutto il territorio nazionale, concentrando le forze nei capoluoghi o nelle città principali di ogni regione. A Parma l'appuntamento è dalle 16 alle 17 di nuovo in Piazza Garibaldi, già teatro di un evento delle 'Mascherine' che due settimane fa avevano riempito il cuore del centro cittadino con oltre 200 manifestanti.

