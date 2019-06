Un casco trova-vena per la pediatria di Parma

Hanno unito le forze per centrare un grande obiettivo: regalare un visore che individua le vene per i pazienti della pediatria. Parma sarà una delle prime strutture ad averlo e questo grazie allo sforzo congiunto dei Dané del Parma, dell’associazione Luca Sisti e dell’azienda Agricola Bré del Gallo, coordinati da Giocamico che da oltre vent’anni è al fianco dei professionisti e dei piccoli in cura all’Ospedale dei bambini. Il caso verrà presentato e mostrato nel suo funzionamento

Sabato 8 giugno, ore 10.30, Atrio Ospedale dei bambini, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ingresso consigliato da via Abbeveratoia

Saranno presenti: I Dané del Parma, l’associazione Luca Sisti e Bré del Gallo, Icilio Dodi, direttore Pediatria generale e d’urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Pierpacifico Gismondi, medico della Clinica pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Luciano Bortone, anestesista della 1° Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, le coordinatrici infermieristiche della Pediatria generale e d’urgenza Giuseppina Nicosia e Claudia Marcatili, Corrado Vecchi, presidente Associazione Giocamico