Un incontro pubblico per conoscere la Casa della Salute Colorno-Torrile

Conoscere la Casa della Salute di Colorno-Torrile, i suoi professionisti e – più in generale – i servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. E’ questo l’obiettivo dell’incontro organizzato dai professionisti di Ausl Parma, in programma martedì 25 febbraio al Circolo Maria Luigia, in via Suor Maria 7/a a Colorno. A partire dalle 16.30, Fabio Bono, Medico di medicina generale, e Carlo Percudani, Diabetologo, illustreranno le attività ed i percorsi presenti nella struttura: sarà un’occasione per saperne di più su tutti i servizi a disposizione della popolazione e per poterli utilizzare al meglio. L’ingresso è gratuito, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Attiva dal 2012, quella di Colorno-Torrile è una Casa della Salute di “tipo grande” (secondo il modello assistenziale definito dalla Regione Emilia-Romagna), con una popolazione assistita di oltre 16 mila persone.

Al suo interno sono presenti i seguenti servizi: Area Pubblica con accoglienza e accettazione, sala d’attesa, sportello unico-CUP. Area Clinica con medicina di gruppo, assistenza infermieristica domiciliare, continuità assistenziale (guardia medica, in sede contigua alla struttura), punto prelievi, diagnostica per immagini, ambulatori specialistici, day service, medicina riabilitativa con palestra, centro di salute mentale e ambulatorio Ser.Dp, neuropsichiatria, consultorio familiare, pediatria di comunità e ambulatori di igiene pubblica. Sono inoltre presenti il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, servizi sociali, ed un servizio di mediazione interculturale a supporto delle attività dei Medici di medicina generale. Area di Staff con uffici amministrativi, centro di distribuzione ausili ed una sala riunioni a disposizione della comunità locale per seminari e riunioni.