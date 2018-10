"Una caserma fatta di trasparenza e determinazione": il Comandante generale dei carabinieri a Fidenza

Una giornata eccezionale per Fidenza: per la prima volta nella sua storia il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri ha fatto visita alla Città, effettuando un sopralluogo nell’immobile che diventerà la nuova caserma della Compagnia Carabinieri locale. Il Generale Giovanni Nistri proprio qui, nel cantiere, ha incontrato i protagonisti di un progetto voluto dal Comune e finanziato dall’Agenzia del Demanio che entro il 2020 trasformerà il gigantesco complesso Ex Bocelli in un esempio di rigenerazione urbana, fulcro della sicurezza fidentina e del territorio vasto. Il Generale Nistri è stato accompagnato nel corso della visita dal Sindaco di Fidenza Andrea Massari, dagli amministratori della Giunta fidentina e del territorio, dall'onorevole Paola De Micheli, dal Prefetto Giuseppe Forlani, dal Questore di Parma Gaetano Bonaccorso e dal Capitano della Compagnia, Giuseppe Fiore.

“Questa operazione è partita nell’estate 2017 – ha introdotto il Sindaco di Fidenza Andrea Massari - con l'acquisto all'asta dell'immobile da parte del Comune di Fidenza. Lo scorso luglio poi è stato fatto un nuovo e deciso passo avanti con la sottoscrizione dell'intesa tra il Comune di Fidenza, la Prefettura di Parma, il Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna e l’Agenzia del Demanio, che sarà soggetto attuatore dell’intervento”. Dopo la presentazione del progetto, svolta dall'architetto Giovanni Del Boca (che ha curato per il Comune la prima fase dello studio di fattibilità), Paola De Micheli ha ricordato che “questo progetto è frutto della determinazione. In primo luogo del Sindaco Andrea Massari che ci ha creduto fin dall'nizio, ma anche di tutti coloro che hanno lavorato fianco a fianco per trovare le soluzioni più sicure e veloci”. Un progetto di rigenerazione urbana elogiato anche dal Prefetto Giuseppe Forlani.

Il Generale Nistri ha messo in evidenza quattro parole chiave: trasparenza, determinazione, consapevolezza e sinergia. “L’idea di rendere trasparente una parte della Caserma è molto bella. Una trasparenza di comportamenti oltre che di intenzioni e intendimenti. La seconda parola è determinazione: la determinazione del Comune, che ringrazio, è la stessa dell’Arma dei Carabinieri a voler mantenere un presidio all’altezza del territorio. La terza parola è consapevolezza: dobbiamo meritarci le attenzioni della Comunità proseguendo un’attività proficua che non è solo di repressione ma è sociale, è di vicinanza, di supporto, di soccorso e di consiglio a tutta la popolazione”.

“In questo bellissimo progetto – ha commentato Nistri – c’è la sinergia della Comunità di Fidenza che decide di fare un investimento a lunga gittata. La sinergia che viene da un rappresentante del popolo all’epoca sottosegretario (Paola De Micheli, ndr), che è riuscita ad andare avanti. La sinergia con la Prefettura in primis, con le altre Forze di polizia, con l’Agenzia del Demanio”. Il Generale Nistri ha rivolto il suo plauso, infine, alla delegazione di Sindaci del territorio su cui opera la Compagnia dei Carabinieri di Fidenza: i Comuni di Roccabianca (Sindaco Marco Antonioli), Soragna (Sindaco Salvatore Iaconi Farina), Fontevivo (Sindaco Tommaso Fiazza), San Secondo Parmense (assessore Alessandro Buttini) e Busseto (Sindaco Giancarlo Contini).