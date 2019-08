Una delegazione della Nazionale Russa di Rugby ricevuta dal vicesindaco Marco Bosi in Municipio

Una delegazione della Nazionale Russa di Rugby composta dallo staff tecnico, dal head coach gallese Lyn Jones, dal capitano e dal team manager delle Zebre Rugby Andrea De Rossi è stata ricevuta dal vice sindaco, con delega allo sport, Marco Bosi in Sala del Consiglio del Municipio.

La Nazionale di Rugby Russa è ospite del centro sportivo comunale della Cittadella del Rugby di Parma per preparare il prossimo mondiale di settembre in Giappone. Una settimana di allenamenti congiunti tra gli atleti russi e quelli delle Zebre che ha permesso, ai rispettivi coach, di testare la preparazione e introdurre gli ultimi ritocchi prima dei match importanti.

“Vi diamo ufficialmente il benvenuto nella nostra città stringendo simbolicamente un ‘gemellaggio sportivo’ che ha permesso ad atleti di altissimo livello di arrivare a Parma, allenarsi e condividere le proprie esperienze con la nostra squadra di casa. La Cittadella del Rugby è un impianto sportivo di grande prestigio e avervi avuto sui nostri campi ad allenarvi ha dato lustro alla città” ha salutato il vice sindaco Bosi.

La delegazione è stata accompagnata dal team manager delle Zebre Andrea De Rossi che ha sottolineato quanto sia importante costruire costanti relazioni con i club per portare a pianificare settimane di allenamento congiunte, determinanti per testare il lavoro fatto nella preparazione: ”gli atleti della Nazionale Russa ci hanno offerto un confronto di alto livello in vista delle nostre due amichevoli contro il Benetton di Settembre. Oltre alla Russia stiamo ospitando anche la Nazionale Under 20 per altri allenamenti congiunti. E' una occasione importante per i tecnici, gli atleti, gli sportivi per condividere momenti sia formativi che conviviali come solo il rugby sa fare“.

Al termine degli interventi uno scambio di doni tra la Nazionale Russa, le Zebre e il vicesindaco.