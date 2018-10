Una dichiarazione d'amore per l'Enza

“Ci sono luoghi che ricorderò per tutta la vita sebbene alcuni siano cambiati, alcuni per sempre e non in meglio, altri sono scomparsi e altri ancora rimangono. Tutti questi luoghi avevano i loro momenti con innamorati e amici che ricordo ancora, alcuni sono morti, altri vivono nella mia vita lì ho amati tutti. Ma di tutti questi amici e innamorati non me ne resta alcuno, se paragonato a te, e questi ricordi perdono significato quando penso alla distruzione come a qualcosa di nuovo. Se bene io sappia che continuerò ad amare cose e persone che vennero prima, fermandomi spesso a ripensare a loro, so che nella mia vita ti amerò più di tutti, Enza!”

L’Enza è uno degli affluenti di destra del Po. Le sue sorgenti sono nel comune di Comano, nel versante toscano del Parco Nazionale. In prossimità del Passo del Lagastrello forma il Lago Paduli. Prima dell'abitato di Rigoso entra in Emilia Romagna, demarcando il confine tra le province di Parma e Reggio Emilia fin quasi alla foce che rimane in provincia di Reggio. Sono questi i territori storicamente conosciuti come Valle dei Cavalieri e Terre matildiche.