Una lotteria per il Centro oncologico

Insieme per un grande progetto, le associazioni di volontariato hanno unito le forze dando vita alla lotteria di Sant’Ilario, un modo coinvolgente per dare sostegno al Centro Oncologico di Parma e far conoscere il progetto ai cittadini. I biglietti si possono trovare presso la sede di Intercral (viale Caprera 13, Parma – dal LUN al VEN dalle 15,00 alle 18,30 – info 0521 969637) e presso l’Assistenza Pubblica (via Gorizia 2/A, Parma c/o uffici amministrativi – dal LUN al VEN dalle 8,30 alle 17,30 – info 0521.224922). Inoltre sono disponibili presso i negozi del Centro commerciale Campus che ha offerto il primo premio, mille euro di buoni sconti. Una distribuzione capillare è inoltre affidata ai volontari delle associazioni oncologiche.

Sono oltre 30 i premi in palio offerti gratuitamente da aziende ed esercenti della provincia e comprendono - oltre al buono sconto del primo premio – pacchi gastronomici, set di pentole, week viaggio, prodotti di bellezza, apparecchi medicali, degustazioni e cene in pub o ristoranti rinomati.

Tra gli sponsor Illa Spa; Robin Tour – Agenzia di viaggi; Consorzio tutela del Salame di Felino IGP; Consorzio tutela della Coppa di Parma IGP; Gioielleria Oddi; Cantine Ariola; Associazione Snupi; Farmacia Montanara; Highlander Pub di Parma; Podere Cadassa di Vedole di Colorno; Caseificio Borgo del Gazzano; Molinari Caffè; Trattoria La Maestà di Ronco Campo Canneto; Jamaica Pub; Ristorante Al Vecchio Mulino di Colorno; Torrefazione Artigianale Gallo. L’intero ricavato della andrà a sostengo del nuovo Centro oncologico per migliorare l’accoglienza dei pazienti. L’estrazione: 13 Gennaio 2020 ore 12 presso la Chiesa di S. Ilario in via d’Azeglio a Parma. I biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito insiemeconteparma.it subito dopo l’estrazione