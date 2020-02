Una nuova pompa per irrigazione all’Ospedale di Vaio

Una nuova apparecchiatura per rendere le indagini endoscopiche all’Ospedale di Vaio ancora più veloci ed efficaci. Si tratta di una pompa per irrigazione di ultima generazione, donata all’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia dell’Azienda USL di Parma grazie alla generosità dell’Associazione “Insieme per la Salute” di Salsomaggiore.

Lo strumento, del valore di 2.500 euro, verrà utilizzato nelle procedure nel tratto intestinale: una volta collegato all’endoscopio, consentirà di azionare - attraverso un pedale - un getto d’acqua in grado di effettuare un lavaggio estensivo della mucosa, migliorando la resa diagnostica e accorciando quindi la durata dell’esame.

In occasione della conferenza stampa Elena Saccenti, Direttore Generale AUSL Parma, ha espresso il suo ringraziamento all'Associazione per la generosa donazione. “ Oltre a ringraziare di cuore – ha detto il Direttore - terrei a sottolineare quanto quello dell’Associazione “Insieme per la Salute” sia un gesto di attenzione e vicinanza a tutta la comunità , poiché rappresenta un atto concreto a sostegno della diagnosi precoce e delle attività di prevenzione delle neoplasie”.

“Un donazione che dimostra quanto la generosità e la concretezza di questa Associazione siano parte fondamentale di un sistema di valori condivisi all’interno della nostra comunità” - ha aggiunto Filippo Fritelli, Sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme.

“Siamo ben lieti di fornire il nostro contributo ad un servizio che rappresenta una vera e propria eccellenza – ha infine ricordato Sergio Lusardi, Presidente Associazione Insieme per la Salute - Per questo motivo ringraziamo tutta la cittadinanza, il Lions Club ed il Rotary Club di Salsomaggiore che ci hanno sostenuto nella raccolta fondi”.

Una donazione che consente anche alla seconda sala endoscopica dell’Ospedale di dotarsi di questa importante tecnologia; l’utilizzo della pompa per irrigazione infatti, oltre a velocizzare e migliorare l’indagine, aumenta sensibilmente gli standard di sicurezza per gli operatori, che potranno irrorare i tessuti mantenendo entrambe le mani sulla sonda endoscopica, evitando l’irrigazione con siringhe.

L’Unità Operativa Complessa di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia dell’AUSL di Parma, diretta da Paolo Orsi, opera all’interno degli Ospedali di Vaio (Fidenza), Borgotaro e negli ambulatori di Fornovo, Colorno e San Secondo Parmense. E’ composta da quattordici medici, diciotto infermieri e due operatori socio-sanitari.

Nel 2019 le prestazioni endoscopiche eseguite all’Ospedale di Vaio sono state quasi 5.400, conoscendo un incremento di circa il 3% rispetto all’anno precedente, mentre le visite gastroenterologiche effettuate nello scorso anno sono circa 1.600.

Insieme per la Salute è un’Associazione di volontariato nata a Salsomaggiore nel 1996, con lo scopo di organizzare attività di prevenzione in ambito oncologico e sanitario rivolte a tutta la popolazione; l’attività è svolta principlamente attraverso la donazione di strumentazioni mediche, iniziative di solidarietà ed attività di divulgazione e aggiornamento sanitario.

Attraverso raccolte fondi e l’organizzazione di iniziative, l’Associazione ha acquistato negli anni numerose attrezzature sanitarie e le ha donate all’Ospedale di Vaio e all’Ospedale dei Bambini di Parma.